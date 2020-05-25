За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 100 тыс.

ТАСС, 25 мая. Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., превысив 5,3 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4,3 тыс. и превысило 342 тыс., сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 25 мая в мире были зарегистрированы 5 304 772 инфицированных и 342 029 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 100 264, а умерших - на 4 342. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было зафиксировано 101 502 новых случая заражения и 4 286 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 395 295. За сутки оно возросло на 57 171. Количество умерших там увеличилось на 3 356 и достигло 141 472. В Европе насчитываются 2 025 176 заразившихся и 174 429 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 192, а умерших - на 543.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 427 832 инфицированных, зафиксировано 11 164 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 12 026, умерли 176 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 592 599 человек. Далее следуют Россия (353 427), Бразилия (347 398), Великобритания (259 563), Испания (235 772), Италия (229 858), Германия (178 570), Турция (156 827), Франция (142 204) и Иран (135 701).