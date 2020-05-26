Вывозной рейс из Москвы с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Самолет специального вывозного рейса авиакомпании Red Wings Москва - Ереван, на котором на родину вернулись гражданине Армении, приземлился в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом во вторник сообщили в справочной воздушной гавани.

"Специальный рейс авиакомпании Red Wings с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване", - указали там.

Чартерным рейсом на родину вернулись 225 граждан страны, которые заблаговременно внесли свои имена в списки на вывоз, сообщил корреспонденту ТАСС посол Армении в России Вардан Тоганян.

"На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга", - отметил дипломат.

По прибытии в Ереван пассажиры рейса прошли медобследование и после регистрации данных были сопровождены по местам самоизоляции, адреса которых они сообщили заранее.

Власти Армении 14 мая продлили режим чрезвычайного положения, который действует в республике с 16 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на 30 дней. С 18 мая в республике начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры. Также в стране с 25 мая вступил в силу обязательный масочный режим, который действует как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах. Несмотря на ослабление экономических ограничений, правительство республики предупреждает, что в случае роста числа заражений будут введены жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса.