"Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины против коронавируса в конце июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня, для исследований отобрано три перспективных препарата. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

В апреле Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией сообщал, что "Вектор" готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины уже в мае с разрешения Минздрава РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тогда сообщил, что это возможно.

"В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика", - рассказал Максютов.

Гендиректор "Вектора" также рассказал, что на чувствительных животных исследования проходили 25 вариантов вакцин. "Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства", - добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.