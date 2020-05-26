Эксперт: есть более 20 ограничений в выборе добровольца для испытания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Список из более 20 ограничений существует для тех, кто хочет принять участие в клинических испытаниях вакцины от новой коронавирусной инфекции. В частности, добровольцами не могут быть беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В клиническое исследование будут включены добровольцы с верифицированным диагнозом "здоров" по данным стандартных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования. Учитывается даже индекс массы тела. В клиническое исследование не включаются лица, имеющие противопоказания к введению вакцин. Для вакцин против COVID-19 более 22 противопоказаний, в том числе беременность, кормление грудью, хронические заболевания в стадии обострения и другие", - рассказал он.

Ранее Максютов сообщал, что заявки на участие в клинических испытаниях подали уже более 300 добровольцев, приступить к исследованиям планируется в конце июня текущего года. Соглашаясь на испытания, добровольцы обязательно подписывают информированное согласие на проведение данных процедур, уточнил он. "Согласно проекту протокола для вакцинации добровольцы будут помещены на сутки в стационар, при отсутствии нежелательных явлений они будут выписаны на следующий день. После этого за всеми добровольцами предусмотрено ежедневное, в течение семи суток, амбулаторное наблюдение. В дальнейшем добровольцы будут посещать амбулаторно-исследовательский центр на определенные даты после вакцинации", - пояснил гендиректор центра.

После вакцинации все добровольцы в течение полугода будут наблюдаться у врача-исследователя вне рамок испытаний для выявления возможных поздних нежелательных реакций. Изолировать людей не планируется, уточнил Максютов. "Все добровольцы получат вознаграждение за участие в клиническом исследовании", - заключил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.