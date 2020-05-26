В Японии запретили перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Японии запретили перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств на фоне ожидающегося роста спроса на такую продукцию после снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране. Соответствующие меры, одобренные правительством, вступили в силу со вторника.

Отмечается, что требования касаются этанола, спиртосодержащих спреев, гелей, а также салфеток с содержанием спирта более 60%. Нарушение установленного запрета и перепродажа по завышенным ценам, в том числе на интернет-площадках, будет караться годом тюремного заключения или штрафом в размере 1 млн иен (около $9,5 тыс.). С 15 марта в Японии аналогичный закон применяется в отношении перепродажи медицинских масок.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.