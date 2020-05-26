Курортный город Санья на Хайнане запустил кампанию по эффективной охране рек и озер

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья на острове Хайнань объявил о начале масштабной экологической кампании, организованной с целью повышения эффективности существующих мер по охране рек и пресных водоемов. Об этом сообщила местная администрация.

Как отмечается на сайте муниципалитета, цель движения - "добиваться реальных, а не формальных положительных изменений" в ходе деятельности, нацеленной на повышение качества водных ресурсов, которую курируют официальные лица. Согласно новому распоряжению властей, пристальное внимание будет уделяться прежде всего внедрению современных методов мониторинга и контроля.

"Наша ключевая задача - улучшить облик рек и озер, предпринять дополнительные усилия для того, чтобы жизнь населения стала более благополучной", - заявил на церемонии открытия нового "зеленого движения" вице-мэр Санья Чжоу Яньхуа.

По его словам, правительство также планирует усилить превентивные меры, в частности путем организации специальных культурно-образовательных мероприятий, предназначенных как для чиновников, так и для простых местных жителей. Как ожидается, это будет способствовать формированию в городе особо благоприятной атмосферы для туризма.

В КНР насчитывается порядка 45,2 тыс. рек, площадь бассейна каждой из которых превышает 50 кв. км. По официальным подсчетам, их суммарная длина составляет 1,5 млн км. Кроме того, в стране имеется более 2,8 тыс. естественных водоемов, совокупная площадь зеркала воды которых достигает 78 тыс. кв. км.

Система ответственных лиц за реки и пресные водоемы в Китае начала действовать с 2017 года. В соответствии с решением высшего руководства страны партийные структуры всех уровней обязаны назначать кадровых работников, на которых возлагается обязанность следить за качеством водных ресурсов на территории деревни, уезда, города или целой провинции. Цель общенациональной программы - избежать нарушения экологического баланса, так как это может привести к возникновению опасных массовых заболеваний и снижает экономическую эффективность регионов. На текущий момент в КНР насчитывается более 1,2 млн официальных лиц, ответственных за реки, и не менее 60 тыс. лиц, отвечающих за озера.