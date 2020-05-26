На Сахалине откроют все лагеря детского отдыха

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на островах приняли решение об открытии в регионе с 1 июня 310 лагерей для детей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сахалинского правительства.

"В Сахалинской области летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. Юных островитян примут более 300 лагерей различного типа. Министерство просвещения РФ направило рекомендации об организации летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако субъектам предоставили право сдвигать сроки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, неоткрытых лагерей не останется. На сегодняшний день в регионе числится 310 таких мест отдыха для детей. В их числе 4 стационарных, 150 с дневным пребыванием, 100 профильных, 18 палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас все учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг.

В отрядах должно быть не более 15 детей, на массовые мероприятия в закрытых помещениях не будут допускать больше 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку. При этом загородные лагеря должны будут работать по типу обсерваторов: без возможности посещения детей даже их родителями.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 28 зараженных, 47 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.