Хабаровский край получил более 11 млн рублей на популяризацию здорового образа жизни

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получили субсидию в размере более 11,3 млн рублей на популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом сообщила ТАСС и.о. заместителя министра здравоохранения региона Елена Волкова.

"Регион получил 11,3 млн рублей. Средства должны быть направлены на достижение целей федерального проекта по формированию мотивации у граждан к здоровому образу жизни, здоровому питанию и отказу от вредных привычек", - сказала Волкова.

В крае разработана региональная программа по укреплению общественного здоровья. В школах, техникумах, университетах и на предприятиях проводят лекции, учеников, студентов и работников обследуют и анкетируют. В 2018 году в регионе создали Центр медицинской профилактики, который курирует популяризацию ЗОЖ и оказывает методическое сопровождение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний.

Как рассказала ТАСС начальник отдела межведомственных связей и комплексных программ профилактики центра Татьяна Таранец, субсидию, в том числе, направят на финансирование проектов некоммерческих организаций, которые продвигают здоровый образ жизни. "Ждем заявок от организаций, в прошлом году за счет краевой субсидии был реализован проект по борьбе с табакокурением", - отметила она.

Центр реализует мероприятия онлайн. Например, его сотрудники распространяют в Интернете информацию от врачей о правильном питании и рекомендации по физической активности, проводят прямые эфиры для школьников и их родителей, студентов и сотрудников предприятий. До пандемии в учебных заведениях региона проводили анкетирования для выявления поведенческих рисков - курение, алкоголь, наркомания. По их результатам разрабатывали соответствующие профилактические программы.

Правительство РФ в апреле распределило между 12 российскими регионами, включая Хабаровский край, субсидии на мероприятия по формированию приверженности ЗОЖ с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа рассчитана на 2020-2022 годы. Ежегодно на эти цели выделяется по 85 млн рублей.