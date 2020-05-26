Япония к 19 июня снимет ограничения на передвижение по стране

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены к 19 июня в несколько этапов отменить рекомендации по ограничению на передвижение жителей по стране, принятые из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Требования будут постепенно отменяться к 19 июня. Тем не менее необходимо будет принять надлежащие меры для предотвращения скопления людей в популярных туристических местах. Риск распространения вируса не сведен к нулю", - сказал он.

Согласно представленному правительством плану, рекомендации воздержаться от поездок будут сохраняться в отношении всей Японии до конца мая. С 1 июня они будут сняты в отношении всех префектур, кроме Токио, соседних с ней Канагавы, Тибы и Сайтамы, а также северной Хоккайдо. С 19 июня меры предполагается отменить полностью.

Власти страны намерены постепенно восстанавливать работу закрытых парков, музеев, театров, спортивных и других объектов. Однако им предписано первое время ограничить посещаемость с тем, чтобы она не превышала 50% от обычного уровня. Матчи бейсбольной и футбольной лиг возобновятся с 19 июня. Зрителей на стадионы начнут пускать только с 10 июля, при этом заполняемость мест не должна превышать половину от общего числа.

Закрытые детские сады и школы начнут постепенно открывать с 1 июня. То же самое касается караоке и спортивных залов. Работа ночных клубов и других развлекательных заведений должна возобновиться с 19 июня, но с возможными ограничениями на посещение, чтобы избежать излишнего скопления людей.

Ситуация в стране

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцес"), превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима ЧС почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах - Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо.