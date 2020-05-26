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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Гонконга с 1 июня возобновит транзитное обслуживание

Как сообщили местные власти, о возможности въезда иностранных пассажиров на территорию Гонконга речи пока не идет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга Чек Лап Кок с 1 июня частично возобновит обслуживание для транзитных пассажиров на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила во вторник журналистам глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

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"С 1 июня гонконгский аэропорт начнет постепенно возобновлять транзитное обслуживание", - сказала она. В то же время Лам уточнила, что о возможности въезда иностранных пассажиров на территорию Гонконга речи пока не идет.

Ограничения в аэропорту были введены с 25 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В последнее время в Гонконге не фиксировалось новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 1066, зафиксированы четыре летальных исхода.

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