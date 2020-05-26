В Белоруссии из-за пандемии браки будут регистрировать в присутствии не более 10 человек

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Белоруссии в условиях пандемии коронавируса ограничило до 10 человек присутствие гостей на торжественной церемонии регистрации брака. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале и вступившем в силу в этот же день.

"Установить, что дополнительные платные услуги [по регистрации браков] <...> оказываются в присутствии минимального количества гостей, но не более 10 человек", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния.

Правительство своим решением о мерах по предотвращению коронавируса также установило, что согласительные совещания в соответствии с регламентом Совета министров, утвержденным постановлением от 14 февраля 2009 года "проводятся с использованием технических средств связи, в том числе видео-конференц-связи, в целях обеспечения минимального присутствия работников в одном помещении".

В Белоруссии карантин не введен. 9 мая в Минске прошел масштабный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий. Вместе с тем в Белоруссии проходит кампания по выборам президента страны, которые назначены на 9 августа. Последние недели в Белоруссии регистрируется ежедневный прирост подтвержденных случаев коронавируса на уровне 900 и более человек. В Минздраве заявляют о том, что республика находится на плато, а вскоре заболеваемость должна пойти на спад. Президент Александр Лукашенко считает, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в Белоруссии еще месяц, но призвал готовиться в новой волне пандемии.