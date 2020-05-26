Волгоградский ЦУМ, где взяли в плен Паулюса, после реконструкции в 2023 году станет музеем

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Историческое здание Центрального универсального магазина, в подвале которого зимой 1943 года взяли в плен фельдмаршала Паулюса, откроется в 2023 году после реконструкции в другом качестве - музейно-выставочного центра. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

"Центральный универмаг был построен в Сталинграде еще до войны, а историческую ценность объект приобрел после пленения фельдмаршала Паулюса, практически была поставлена победная точка в Сталинградской битве. Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. Сегодня при наличии достаточного количества торговых площадей нет никакой необходимости возрождать объект торговли. Планируем в этом месте в 2023 году открытие нового ЦУМа - так называемого Центрального универсального музея. А именно - современного музейно-выставочного пространства "Машков", - сказал Попков.

Он уточнил, что в настоящее время на сайте волгоградского Музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова, которому передано четырехэтажное здание ЦУМа, завершаются общественные слушания по реконструкции универмага и проектированию современного центра искусства, просвещения и творчества. "Примечательно, что абсолютное большинство принявших участие в онлайн-обсуждениях высказались за то, чтобы открыть в ЦУМе современный музей. В этом многофункциональном музейном комплексе на территории 10 тыс. кв. м будут представлены выставочные залы живописи, графики, скульптуры, детские художественные студии и мастерские, инклюзивные проекты, библиотека, общественные и концертные пространства - все, что объединяет современное художественное искусство", - отметил замгубернатора.

По его словам, проектные работы завершатся по плану в 2021 году, в этом же году начнутся работы на объекте. "Сейчас говорить об общей стоимости очень сложно, пока нет утвержденного проекта и экспертизы. Ориентировочно речь может идти о сотнях миллионов рублей. Это будут средства областного бюджета и, возможно, федерального, если мы привлечем федеральное финансирование", - сказал Попков.

Заместитель губернатора добавил, что в концепции реконструкции ЦУМа предусмотрено не просто оставить в подвале здания музей "Память" на месте пленения Паулюса, а "качественно улучшить логистику, прежде всего, сделать удобным вход в музей "Память" - не с задней стороны здания ЦУМа, как сейчас, а через главный вход, чтобы это было цивилизованно и удобно".

Обновленный ЦУМ, как планируют власти, войдет в единое культурное пространство, которое в настоящее время формируется в Волгограде и включает объекты, расположенные в шаговой доступности друг от друга в самом центре города-миллионника: Новый экспериментальный театр, строящийся собор Александра Невского, отремонтированный детско-юношеский центр, краеведческий музей, музей-панорама "Сталинградская битва", музей "Россия - моя история" с историческим парком, новые скверы и обновленная центральная набережная Волги.

История ЦУМа

Здание ЦУМа расположено в самом центре Волгограда, рядом находятся аллея Героев, Вечный огонь, Пост № 1. В 1990-х годах оно было приватизировано. С начала 2000-х годов волгоградские ветераны, участники Сталинградской битвы, неоднократно говорили о необходимости вернуть волгоградскому ЦУМу статус памятника истории общегосударственного значения, который был присвоен ему еще в 1960 году.

В ноябре 2010 года по решению президиума Волгоградского облсуда здание было истребовано из чужого незаконного владения и стало федеральной собственностью. Основная часть бывших торговых залов ЦУМа все эти годы пустовала. Несколько лет назад ЦУМ передали в собственность Волгоградской области.

Здание разрушенного универмага в городе на Волге хорошо видно на кадрах кинохроники митинга 2 февраля 1943 года в честь победы советских войск в Сталинградской битве. За три дня до митинга в подвале универмага был пленен командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс со своим штабом. В настоящее время в подвале ЦУМа действует музей "Память", который является одним из объектов музея-заповедника "Сталинградская битва".