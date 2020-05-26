В кабмине не поддержали идею о наказаниях за нарушение закона при проведении капремонта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала направленный Самарской губернской думой законопроект об административной ответственности за нарушение законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

В проекте отзыва указано на то, что "введению новых составов административных правонарушений должен предшествовать анализ фактически совершенных деяний". Иными словами, авторы должны были подтвердить, что есть тенденция к росту числа случаев нарушения закона. Однако "законопроект этому требованию не отвечает".

"При этом из законопроекта и представленных к нему материалов не ясно, какие органы (должностные лица) будут составлять протоколы по делам, предусмотренным статьей 19.6.3 КоАП в редакции указанного законопроекта", - говорится в тексте.

В комиссии также отмечают, что рост числа дел по таким нарушениям создаст нагрузку на органы жилищного надзора, численность сотрудников которых придется увеличить.