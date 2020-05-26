В Москве собрали самую большую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более тысячи полностью обезличенных наборов компьютерных томограмм собрали в самую крупную в мире базу данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками коронавируса. Базу сформировали исследователи Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ресурс для диагностики коронавируса нового типа был собран в московских КТ-центрах, созданных на базе городских поликлиник. Набор данных используется для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект - используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более 1 тыс. снимков и является крупнейшей в мире", - сказала Ракова.

Она уточнила, что для формирования московской базы КТ-исследований из обезличенных и специальным образом размеченных снимков, на основе которой можно обучать искусственный интеллект, было проанализировано порядка 80 тыс. компьютерных томограмм, сделанных в московских амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на вирусную пневмонию. Датасет доступен для специалистов-разработчиков искусственного интеллекта. Компьютерные томограммы конвертированы в признанный среди профессионалов машинного обучения формат NIfTI. "Мы надеемся, что передовые технологии, которые мы сейчас активно внедряем в столичной системе здравоохранения, помогут нам эффективнее бороться с инфекцией", - добавила заммэра.

Как отмечает главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, технология ИИ уже сейчас активно используется при диагностике коронавирусной инфекции. Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). Искусственный интеллект обрабатывает данные и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовом описанием.

"При подготовке датасета важно, что разметка данных произведена целиком, по локализациям и по контурам патологии - тем зонам, по которым алгоритмы искусственного интеллекта могут выявить патологию. В условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования", - сказал Морозов.

Базы КТ-исследований коронавируса

Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, датасет, собранный экспертами Центра диагностики и телемедицины, уникален.

"Например, в базе данных Калифорнийского университета в Сан-Диего находится 349 двухмерных КТ-снимков 216 пациентов, в то время как в датасете, собранном в Москве, содержатся трехмерные КТ-исследования. База данных RAIOSS & Livon Sa de, сформированная в Бразилии, пока включает 10 компьютерных томограмм, тогда как у Итальянского радиологического общества она содержит более 70. Набор случаев новой коронавирусной инфекции Североамериканского радиологического общества разрознен и подходит только для ознакомления, а у Британского общества торакальной радиологии он содержит не более сотни исследований", - сказали в оперштабе.

Там уточнили, что помимо количества случаев, московская база данных имеет еще одно кардинальное отличие от зарубежных. Все КТ-исследования в датасете Центра диагностики и телемедицины размечены согласно классификации, отражающей объем патологических изменений в легочной ткани при коронавирусе по данным компьютерной томографии органов грудной клетки. Классификация, которая легла в основу разметки, была опубликована в методических рекомендациях по лучевой диагностике вызываемой коронавирусом болезни.

На данный момент в Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на болезнь, вызываемой новым коронавирусом. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на коронавирус в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.