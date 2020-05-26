Власти Хабаровского края заявили, что работа золотодобытчиков не угрожает популяции тигров

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Деятельность золотодобывающей компании "Пасифик Майнинг", которая собирается начать геологоразведку в месте обитания амурских тигров в Хабаровском крае, не угрожает этим хищникам. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На сайте Greenpeace сообщается, что компания "Пасифик Майнинг" планирует добывать золото в верховьях рек Обор и Дурмин в Хабаровском крае, где обитает крупнейшая вне особо охраняемых природных территорий группировка амурского тигра. Разработка месторождения может перерезать пути миграции хищников. Российское отделение Greenpeace направило министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требования остановить разведку и добычу полезных ископаемых в этом районе.

"В этой местности будет разведка, в ближайшие два-три года строиться ничего не будет. Для тигров никакой опасности в Минприроды не видят", - сказал представитель пресс-службы.

О месторождении золота у рек Обор и Дурмин известно давно, однако информации об объеме ее запасов нет. Компания американского инвестора планирует разведать эту местность для понимания целесообразности вложений в начало добычи, лицензию на разведку и добычу ей предоставили Роснедра, а власти Хабаровского края выделили участок для геолого-разведывательных работ. "Отказать в этом у Минприроды края оснований не было, так как все необходимые документы компанией предоставлены. Приступить к работам она планирует в этом году, данный вид работы имеет характер минимального воздействия на природу", - отметили в пресс-службе.

По данным Greenpeace, местность у рек Обор и Дурмин важна для миграции тигров. "Если там начнутся буро-взрывные работы, построят ГОК, ЛЭП, дороги, то ни о какой миграции больше речи не будет", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергея Колчина.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. В регионах ДФО живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции. Согласно стратегии сохранения амурского тигра в РФ, хищник может адаптироваться практически ко всем формам хозяйственной деятельности за исключением разработки полезных ископаемых.