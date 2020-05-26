В Кронштадте неизвестные приготовили еду на пламени Вечного огня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции разыскивают граждан, которые приехали к Вечному огню над могилой рабочих и матросов в Кронштадте и приготовили на нем еду. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"К мемориалу подъехала машина Skoda Octavia, из которой вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел у памятника на Якорной площади, о происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта после мониторинга соцсетей.

По информации полиции, инцидент произошел в ночь на понедельник. Обстоятельства случившегося установили по записи камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.