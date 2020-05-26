Ульяновский международный кинофестиваль "От всей души" впервые пройдет в режиме онлайн

ТАСС, 26 мая. Открытие международного кинофестиваля "От всей души" состоялось во вторник в Ульяновской области. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, фестиваль впервые за 12 лет решили провести в режиме онлайн, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью "УльяновскКинофонда", который является оператором фестиваля, Елена Тарубарова.

"В Ульяновской области с 26 по 30 мая пройдет онлайн-программа международного кинофестиваля "От всей души". Впервые в 2020 году программа пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Главное событие текущего года - это голосование за лучший фильм нашего кинофестиваля за 10 лет, на видеохостинге YouTube и в группах в социальных сетях ульяновского кинофонда будут организованы трансляции фильмов-победителей за исключением картины 2019 года, в связи с планируемым выходом фильма в прокат", - рассказала Тарубарова.

Она добавила, что в этом году специальными гостями онлайн-кинофестиваля станут артисты из России, которые выступят с обращениями к зрителям киномарафона. Среди них народный артист России Андрей Соколов, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков, а также руководитель детского киножурнала "Ералаш", заслуженный деятель искусств РФ Борис Грачевский.

В рамках онлайн-программы кинофестиваля зрители также увидят пять документальных картин. Показы пройдут на YouTube-канале "УльяновскКинофонд". Каждую демонстрацию предварит обращение автора работы. Так, фильм "Мария Полякова. Своя среди чужих" режиссера Алексея Китайцева представит член Союза кинематографистов Николай Чуев и съемочная группа, а картину "Соловей против тигра" режиссера Марии Раздорской Раздорская, - сама Мария Раздорская.

"Одним из знаковых событий станет онлайн-ретроспектива фильмов о легендарной телеведущей и главной персоне кинофестиваля Валентине Леонтьевой. Документальный фильм "Последние 24 часа. Валентина Леонтьева" презентует трижды лауреат премии ТЭФИ, ведущий программы "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Хаустов. В программу также войдут фильмы Первого канала "Тетя Валя. В наше время" и "Валентина Леонтьева. Объяснение в любви", - добавила Тарубарова.

Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проходит с 2008 года. Ежегодно его участниками становятся более 20 тысяч зрителей. Международный кинофестиваль "От всей души" - одна из ярчайших составляющих кластера культурных проектов и основа кинокластера Ульяновской области. Он проводится с целью выявления лучших российских и зарубежных фильмов для семейного просмотра, тенденций дальнейшего развития кинематографии, сотрудничества между кинематографистами, обмена опытом.