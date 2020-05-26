Солодов: лечебные учреждения Камчатки полностью обеспечены лекарствами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Медицинская сеть Камчатки полностью обеспечена лекарствами для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом врио губернатора Камчатки Владимир Солодов доложил вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте полпредства.

Ранее Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

"Дополнительно развернуто 115 коек на базе 2-й городской больницы, однако большое количество госпитализаций привело к временным задержкам с поставками лекарственных средств общего назначения в выходные дни. В данный момент все процессы налажены, лекарствами лечебные учреждения обеспечены в полном объеме. В общей сложности развернуто 330 коек, это полностью перекрывает потребности региона", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Вице-премьер поручил держать ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах края на контроле и в еженедельном режиме докладывать об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием.

Ранее СМИ полуострова опубликовали сведения о нехватке лекарств в больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Врио губернатора подтвердил эту информацию, пояснив, что в развернутый 23 мая госпиталь не успели доставить необходимые препараты.

С 1 апреля на Камчатке введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. На полуострове зафиксировано 678 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.