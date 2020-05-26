Число сотрудников Росатома с коронавирусом выросло до 485

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" держит на контроле 485 сотрудников отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

"На вечер понедельника 25 мая у нас на контроле находилось 485 человек. 190 человек с контроля сняты. Еще 85, надеемся, что снимем в течение недели. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек - в состоянии средней тяжести", - сказал он.

Последние данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией сотрудников госкопорации приводились в видеообращении Лихачева, опубликованном 21 апреля. Тогда было зарегистрировано 47 случаев заражения.

Также глава госкорпорации в своем видеообращении сообщил, что на прошлой неделе еще три сотрудника предприятий в контуре Росатома умерли от коронавируса: сотрудник московского филиала АСЭ и два работника из Курчатова.

"Еще трое наших товарищей скончались от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Это сотрудник московского филиала АСЭ и двое работников из Курчатова. За неполных три месяца эпидемии мы потеряли уже 11 человек", - сказал он.

"У коронавируса есть коварное свойство - бить по слабым местам в организме, обострять хронические болезни. Появляются случаи, когда люди чувствуют себя сначала неплохо, и вдруг в считанные часы наступает резкое ухудшение вплоть до борьбы за жизнь пациента. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких", - добавил Лихачев.

Заражения на Смоленской АЭС и в Десногорске

Коронавирус выявлен у 42 работников предприятий госкорпорации "Росатом" в Десногорске Смоленской области и Смоленской атомной электростанции (АЭС). Среди заболевших есть работники блочных щитов управления станции, добавил Лихачев.

"Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления. И вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но это уже сейчас очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и нарушали требования санитарные требования. И незамедлительно получили вспышку болезни", - сказал он.

Всего в Десногорске на данный выявлено 57 заболевших, добавил глава Росатома.

Ранее сообщалось, что концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) для обеспечения максимально безопасных условий работы и проживания оперативного персонала АЭС во время пандемии в начале апреля принял решение расселить работников станций в санатории и профилактории при АЭС.

"Это серьезный урок для руководителей не только концерна "Росэнергоатом" и атомных станций. Это урок для всех отраслевых предприятий. До победы над эпидемией пока еще далеко, и мы все должны быть предельно собранными", - резюмировал Лихачев.

Смоленская АЭС ежегодно вырабатывает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии - более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.