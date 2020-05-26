{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Камчатки считают необходимым продление ограничительных мер после 1 июня

Среднесуточный темп прироста зараженных коронавирусом на полуострове составляет около 4%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Врио главы Камчатки Владимир Солодов считает необходимым продлить ограничительные меры, введенные в крае в связи с угрозой распространения коронавируса, после 1 июня. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Так как безусловным приоритетом является здоровье наших жителей, и при этом у нас крайне напряженная ситуация с коэффициентом распространения заболевания, нужно сохранить все действующие ограничения и после 1 июня. А также усилить контроль по их исполнению. Возможные точечные изменения режима мы обсудим в четверг, 28 мая, чтобы заблаговременно и корректно донести принятые меры до граждан", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля и уже несколько раз продляли. На полуострове 678 официально подтвержденных случаев случай заражения коронавирусом, 276 пациентов выздоровели, восемь умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
Онлайн
Пресс-конференция, посвященная запуску проекта #живиполнойжизнью. Видеотрансляция
Модератором дискуссии выступает Светлана Зейналова
Читать полностью