Власти Камчатки считают необходимым продление ограничительных мер после 1 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Врио главы Камчатки Владимир Солодов считает необходимым продлить ограничительные меры, введенные в крае в связи с угрозой распространения коронавируса, после 1 июня. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Так как безусловным приоритетом является здоровье наших жителей, и при этом у нас крайне напряженная ситуация с коэффициентом распространения заболевания, нужно сохранить все действующие ограничения и после 1 июня. А также усилить контроль по их исполнению. Возможные точечные изменения режима мы обсудим в четверг, 28 мая, чтобы заблаговременно и корректно донести принятые меры до граждан", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля и уже несколько раз продляли. На полуострове 678 официально подтвержденных случаев случай заражения коронавирусом, 276 пациентов выздоровели, восемь умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.