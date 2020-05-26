Врач посоветовал использовать обычное мыло вместо антибактериального

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Антибактериальное мыло увеличивает устойчивость к антибиотикам, которые убивают бактерии, поэтому для повседневного применения достаточно использовать обычное мыло. Такое мнение высказал главврач городской клинической больницы №71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" .

"Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Почему? Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное - содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии. - сказал он. - Я бы оставил антибактериальное мыло для какого-то специфического применения, для особых категорий больных. Вот для широкого применения достаточно просто мыла".

Мясников также предупредил об опасности использования кускового мыла в общественных местах.

"Когда вы берете кусок мыла, вы вымыли [руки] и оставили его. Другой человек пришел, тоже взял, вымыл и оставил <...> Этот кусок мыла становится инфицированным сам по себе. Вы берете чужую инфекцию в руки. Почему, если вы посмотрите, в общественных местах, в туалетах, везде мыло жидкое", - пояснил он.

"Если уж вы моете [руки], то мойте долго. Вы моете руки полминуты, вы моете в промежутках, моете ногти. Надо мыть [руки], но мыть надо умеючи", - напомнил Мясников.