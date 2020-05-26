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Пандемия коронавируса нового типа

В Австралии начались испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

В эксперименте принимают участие порядка 130 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет

СИДНЕЙ, 26 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Испытания вакцины от коронавируса на людях начались в Австралии во вторник. Как сообщили в медицинском исследовательском центре Mater Health Services, в эксперименте принимают участие порядка 130 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет.

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Испытания, которые проходят под контролем создателя вакцины NVX-CoV2373 - американской биотехнологической компании Novavax, начались в Мельбурне и будут продолжены в Брисбене. Ожидается, что помимо доказательства безопасности препарата для человека тестирование позволит исследователям сделать первые выводы и об эффективности вакцины.

"Добровольцы получат вакцину, а команда специалистов будет внимательно следить за всеми изменениями в их состоянии, после мы сможем сделать вывод о ее безопасности [для человека], на втором этапе мы оценим степень ее эффективности в борьбе с коронавирусом", - пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Гриффин из службы Mater Health Services.

Первый этап тестирования пройдет в Мельбурне, на базе исследовательского центра Nucleus Network, а через неделю все испытуемые будут перевезены в Брисбен в клинику Mater Health Services для детального изучения влияния вакцины NVX-CoV2373 на организм. Там исследователи будут постоянно проверять кровь участников, чтобы контролировать тип и количество антител. "Мы надеемся, что наши добровольцы продемонстрируют достаточно сильный иммунный ответ, способный защитить от инфекции", - уточнил Гриффин.

Сообщается, что NVX-CoV2373 - это "рекомбинантная вакцина, созданная с помощью генной инженерии". Ученые полагают, что уже к июлю будут иметь достаточно данных о новом препарате, чтобы перейти ко второй фазе испытаний на людях - проверке действия вакцины на пациентов, зараженных коронавирусом, и больных COVID-19 с осложнениями.

Создатели вакцины отметили, что одновременно с испытанием они начали промышленное производство препарата в надежде на успех тестирования. "Мы параллельно делаем вакцину и рассчитываем дозировку, чтобы максимально быстро развернуть ее производство в случае успеха тестирования. Если все пойдет по плану, мы будем готовы уже к концу года", - сказал представитель Novavax доктор Грегори Гленн в ходе онлайн пресс-конференции в Мельбурне.

В Австралии первый случай заражения коронавирусом был выявлен 25 января. К настоящему времени общее число инфицированных в стране превысило 7,1 тыс., вылечились более 6,5 тыс. человек, умерли 102 пациента. На территории государства действует ряд санитарных ограничений, границы Австралии закрыты для въезда иностранцев.

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АвстралияПандемия коронавируса нового типа
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