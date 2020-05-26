Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 915

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 915 человек, в настоящее время в стране 362 342 заразившихся во всех регионах. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Новые 2 830 случаев выявлены в Москве, 817 - в Московской области, 363 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Нижегородской области, 207 - в Свердловской области, 203 - в Ростовской, 169 - в Архангельской области, 148 - в Красноярском крае, 112 - в Иркутской области, 105 - в Калужской, 105 - в Тульской и 99 - в Брянской областях.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев заражения. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2% от общего числа случаев заражения коронавирусом в РФ.

За сутки в Москве выписаны 8 033 пациента с коронавирусом, что почти в три раза больше прироста заразившихся. Суточный рост в столице составил 1,7% против 1,6% днем ранее. Всего в столице 169 303 заразившихся, из них выздоровели 61 619 человек. За сутки умерли 76 человек, всего в Москве скончались 2 110 человек.

Также выписаны по выздоровлению 456 человек в Дагестане, 244 человека - в Московской области, 229 - в Свердловской области, 182 - в Нижегородской области, 154 - в Санкт-Петербурге, 133 - в Татарстане, 131 - в Воронежской области, 130 - в Калужской области, 110 - в Пензенской области, 108 - в Краснодарском крае, 108 - в Орловской области, 101 - в Тульской области и 100 - в Брянской области.

За сутки скончался 21 человек в Дагестане, 12 - в Санкт-Петербурге, девять - в Московской области, семь - в Нижегородской области, по пять в Смоленской области и Северной Осетии, четыре в Орловской области, по трое в Калининградской и Саратовской областях, по двое в Ленинградской, Свердловской областях, Пермском, Приморском, Алтайском и Забайкальском краях. Общее число умерших достигло 3 807 человек. За сутки скончались 174 человека против 92 днем ранее.