Коэффициент распространения коронавируса в России второй день держится на уровне единицы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и находится на единице. В Москве этот показатель также остался неизменным с понедельника и зафиксировался на отметке 0,91, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы в семи субъектах РФ. Помимо Москвы это Подмосковье (0,95), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,96), Краснодарский край (0,98), Калужская область (0,96) и Красноярский край (0,53). В Красноярском крае, где была отмечена крупная вспышка на золотодобывающем предприятии, последние несколько дней выявляют примерно по 150 заболевших. На пике в регионе выявляли до 504 заболевших за сутки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.