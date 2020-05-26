Захарова заявила, что захваченные в Бенине российские моряки возвращаются на родину

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трое российских моряков, ранее захваченных пиратами в территориальных водах Бенина, освобождены и возвращаются на родину. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher - старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун - были освобождены, - сообщила она. - Вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне с целью последующего возвращения в Россию".

По словам дипломата, состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное. "В Москве выражают признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена", - подчеркнула Захарова.

19 апреля пираты пробрались на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, который находился на якорной стоянке в территориальных водах Бенина. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. Несколько часов спустя силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. Однако часть заложников - группа из 8 человек - осталась в руках пиратов, в том числе трое россиян. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками и вышли за пределы территориальных вод Бенина.