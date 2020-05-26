Власти Камчатки попросили полпредство прислать в регион врачей для борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов обратился к вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой помочь привлечь в край дополнительных медработников, сообщается во вторник на официальном сайте полпредства.

В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов. Несмотря на это, процент укомплектованности медицинскими кадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%.

"Владимир Солодов в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе попросил вице-премьера оказать содействие в привлечении в край дополнительных медицинских работников", - говорится в сообщении.

Трутнев 25 мая поручил Минздраву России и Роспотребнадзору провести анализ численности медицинских кадров в перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией медучреждениях Камчатского края и доложить о принимаемых мерах по увеличению числа врачей.

Режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса на Камчатке был введен 1 апреля и уже несколько раз продлялся. В настоящий момент на полуострове 678 официально подтвержденных случаев случай заражения коронавирусом, 276 пациентов выздоровели, восемь умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.

Принятие мер, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции на Камчатке, было одним из первых поручений Трутнева врио губернатора региона Солодову. Он дал его в апреле во время церемонии представления нового руководителя края членам правительства региона.