Инфраструктура Краснодарского края будет готова к приему туристов к началу лета

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/ Подготовка курортной инфраструктуры в Краснодарском крае к приему туристов велась в 2020 году в штатном режиме в условиях пандемии коронавируса, курорты будут готовы к приему туристов к началу летних месяцев, заявила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел брифинг по перспективам восстановления туристической отрасли в России в условиях пандемии. Он заявил, что регионам необходимо подготовиться к приему туристов, в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры и оказать помощь отрасли, чтобы, несмотря на пандемию, в этом году объекты смогли размещать отдыхающих.

"Традиционно к 1 июня курортные города Краснодарского края благоустраивают и приводят в порядок свои территории - этот год не стал исключением. Подготовка инфраструктуры, несмотря на введенные ограничения, шла по намеченному плану и сейчас вышла на финишную прямую. К первым летним месяцам все основные работы завершатся. Пляжи, набережные, достопримечательности будут приведены в полную готовность для приезда туристов", - сообщила Балаева.

Она уточнила, что 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, примут первых гостей. По данным министерства, в сезоне 2020 года на Кубани на 4% увеличится протяженность благоустроенных пляжей. В 2019 году было проведено техническое освидетельствование 592 пляжей, допущено к эксплуатации - 454. Общая протяженность благоустроенной пляжных территорий в 2019 году составила 103,6 км.

Председатель правления межрегиональной Ассоциации отельеров "АМОС" (базируется в Сочи) Валентина Богданова сказала ТАСС, что отрасль рассчитывает и на открытие в ближайшей перспективе не только санаториев с медицинской лицензией, но и остальных средств размещения. "Судя по тому, как развивается ситуация, с первого июня начнут работать только санатории и объекты размещения, имеющие медицинскую лицензию. Скорее всего, отели начнут работать позже", - резюмировала собеседница агентства.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% до 430 тыс. человек.