Пик распространения в РФ пройден, дата парада назначена. Главное о коронавирусе за 26 мая

Россия
- Всего зафиксировано 362 342 случая заражения, из них новых — 8915. За сутки умерли 174 человека (это самое большое число на сегодня), за весь период — 3807.
- Парад Победы пройдет 24 июня, марш "Бессмертного полка" — 26 июля, в День ВМФ.
- Президент России Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что пик распространения коронавируса в РФ пройден.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о госпитализации заявил, что лично провел заседание оперштаба в республике.
Москва
- Всего зафиксировано 169 303 случая заражения, из них новых — 2830. За сутки выздоровели рекордные 8033 человека.
- Власти Москвы не планируют отменять "Социальный мониторинг" (приложение для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом). Если человек отказывается установить приложение, то его отправляют в обсерватор, пояснил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
- Столичные власти не планируют проводить полную "амнистию" штрафов за нарушение самоизоляции.
- Ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась, считает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,3 млн случаев заражения, умерли более 341 тыс. человек (подсчеты ТАСС, по данным Университета Хопкинса — более 5,5 млн и более 346 тыс. соответственно).
- Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер.
- Индия за сутки обогнала Францию, выйдя на девятое место по числу заразившихся COVID-19.