Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ без объяснения причин

ТЕГЕРАН, 26 мая. /ТАСС/. Официальный аккаунт в Twitter посольства Ирана в России на русском языке заблокирован без объяснения причин. Об этом сообщило во вторник агентство IRNA со ссылкой на департамент прессы в представительстве исламской республики.

Иранская сторона отправила запрос в компанию с просьбой разъяснить причину блокировки. Ответа от представителей Twitter пока не было.

Агентство отмечает, что ранее Twitter также приостановил действие аккаунта иранской газеты Jamejam.

24 января принадлежащий иранскому агентству Фарс основный интернет-домен farsnews.com был заблокирован по требованию Министерства финансов США. В связи с этим СМИ перешло на иранский домен farsnews.ir.