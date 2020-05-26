Глава Минстроя вылечился после заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился после заражения коронавирусом и приступил к своим обязанностям.

Кто из известных россиян вылечился от коронавируса

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Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в министерстве, замглавы Минстроя Дмитрий Волков тоже выздоровел и вернулся к работе 22 мая.

1 мая стало известно, что глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. 8 мая Якушев и Волков были выписаны из стационара для лечения дома.