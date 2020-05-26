Эксперт: смертность в работоспособном возрасте выросла в РФ в том числе из-за алкоголизма

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тенденция к росту смертности в работоспособном возрасте наблюдается в России, значительное влияние на это оказывает алкоголизм. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Смертность в работоспособном возрасте возросла в России, может быть, она не возросла кратно, но есть тенденция роста в работоспособном возрасте, и роль алкоголя довольно значительна", - сказал он.

По данным Брюна, в 2019 году за январь-март в работоспособном возрасте (с 18 до 65 лет) умерло 36 584 человека, а в 2020 году за аналогичный период 37 346 человек. "Чуть меньше, чем на тысячу увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит, да, увеличение есть, на то разные причины", - считает эксперт.

Как рассказал психиатр-нарколог, смертность в Москве увеличилась почти на 16%, по его данным, в апреле 2019 года смертность составила 10 005 человек, в то время как в апреле 2020 года она составила 11 846. Ранее столичный департамент здравоохранения публиковал данные о росте смертности в первом квартале текущего года в Москве на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что с января по апрель включительно в столице умерло более 42 тыс. человек.

Брюн посоветовал главным наркологам в субъектах РФ обратить внимание на цифры смертности, так как в стране может наблюдаться аналогичный рост.

"Следует понять причины такого <...> довольно значительного роста смертности, - считает он. - Наркологические проблемы в данном случае выходят на одно из первых мест в смертности, [влияет] не только вирусная нагрузка, но и злопотрбеление алкоголем".

Смерть от алкоголя

Эксперт добавил, что порядка 5-6 тыс. человек в год умирают от отравления алкогольной продукцией, при этом точный процент смертности непосредственно от употребления алкоголя неизвестен.

"Этого никто не знает (процент смертности от алкоголя - прим. ТАСС) <...> Сколько ассоциированных смертей со злоупотребления алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических - порядка 35 тыс. человек, 50 тыс. человек, и так далее, это как считать эти смерти. [Но] точно совершенно - 5-6 тыс. человек в год умирают от отравления алкоголем", - сказал он.

Ранее на заседании правительства РФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что уровень смертности населения в России снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом с 12,5 до 12,3 случая на 1 тыс. человек.