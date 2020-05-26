Власти Москвы не планируют отменять приложение "Социальный мониторинг"

МОСКВА 26 мая. /ТАСС/. Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется. Об этом заявил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", - сказал Немерюк.
Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".