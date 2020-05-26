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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы не планируют отменять приложение "Социальный мониторинг"

Первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что приложение выполняет ту функцию, которая на него возложена
Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк Михаил Почуев/ТАСС
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Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА 26 мая. /ТАСС/. Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется. Об этом заявил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", - сказал Немерюк.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг". 

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