Медработникам в Приморье выплатили 7 млн рублей надбавок после вмешательства прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Медицинские работники районной больницы в Черниговском районе Приморского края получили положенные им выплаты за работу с зараженными новым коронавирусом пациентами на сумму 7 млн рублей. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Из федерального бюджета регион получил два транша - 70,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявили коронавирус, и лицам из группы риска заражения, а также 82,8 млн рублей на доплаты тем специалистам, которые непосредственно оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Деньги рассчитаны на несколько месяцев.

"Региональным законодательством предусмотрены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция <…>. Установлено, что указанным медицинским учреждением за март и апрель 2020 года не произведены региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам на общую сумму свыше 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура района внесла представление об устранении нарушений, после чего положенные выплаты работникам были начислены. Кроме того, прокурором инициирован вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности.