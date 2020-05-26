Около 67 тыс. человек зарегистрировались в приложении "Социальный мониторинг"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 67 тыс. пользователей зарегистрировались в приложении "Социальный мониторинг" с момента его запуска, об этом заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас у нас порядка 67 тыс. регистраций на сегодняшний день с самого начала действия этого приложения. Это (действие приложения - прим. ТАСС) началось где-то с середины апреля. Оно является частью мировых платформ, таких как Google и Apple, они проверяли очень долго, на самом деле, этот софт. Сначала у нас была версия, которую мы раздавали на телефонах. И с 1 мая полноценно заработали версии, которые были проверены уже Apple и Google и выпущены в мир", - сказал Лысенко.

Также власти Москвы предоставили порядка 5 тыс. телефонов заразившимся коронавирусом жителям города, которые находятся на домашнем лечении, для установки приложения "Социальный мониторинг".

"Человек звонит в кол-центр и заказывает телефон, на котором можно будет установить приложение <…> У нас есть сейчас примерно в обороте 5 тыс. телефонов", - сказал Лысенко.

Он отметил, что по прошествии карантина эти телефоны нужно будет вернуть. По его словам, 95% людей, которые пользуются приложением, добросовестно выполняют все правила - они получают телефон с приложением, используют его, а потом отдают обратно.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".

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