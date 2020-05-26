Малоимущие Адыгеи получат порядка 20 тыс. продуктовых наборов

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи направили нуждающимся в период пандемии жителям региона, малоимущим семьям порядка 20 тыс. продуктовых наборов, сообщает пресс-служба главы республики.

"Организатором третьей волны помощи населению выступило Адыгейское республиканское отделение (АРО ВПП) Всероссийской политической партии "Единая Россия". За счет внебюджетных средств сформировано около 20 тыс. продуктовых наборов, которые доставляют наиболее нуждающимся гражданам, малоимущим семьям, - всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка. Акцент сделан на заявительный характер, гражданам необходимо обратиться на телефоны горячих линий своих муниципалитетов и АРО ВПП "Единая Россия". По информации первичных отделений партии, сейчас волонтерский корпус "Единой России" во всех районах занимается формированием продуктовых наборов, затем они передаются адресатам, добавили в пресс-службе главы региона.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 721 человека, на лечении находятся 412. С начала пандемии в республике выздоровели 300 человек, умерли девять. Больше всего случаев заболевания коронавирусом (190) выявлено в Красногвардейском районе.