Ледокол "Михаил Сомов" вышел в первый в 2020 году рейс

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Ледокол "Михаил Сомов" во вторник вышел из Архангельска в первый в 2020 году рейс. Научно-экспедиционное судно доставит грузы на полярные станции Белого и Баренцева морей, сообщил во вторник ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Роман Ершов,

"В первый рейс "Михаил Сомов" вышел 26 мая по так называемому малому маршруту: это часть станций побережья Белого и Баренцева морей: Мезенская губа, Чешская губа, только до Карских ворот (пролив, соединяющий Баренцево и Карское моря - прим. ТАСС) ", - сказал Ершов.

"Сомов" доставит грузы на 15 полярных станций. Это топливо, продовольствие, медикаменты, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы. "Мы будем завозить большой объем строительных материалов, в частности, на станцию на острове Жижгин в Белом море, там у нас запланирована большая стройка, расширение, чтобы метеорологам было комфортнее жить. Кроме того, там мы установим солнечную электростанцию", - рассказал ТАСС заместитель руководителя Северного УГМС Алексей Бараков.

Карантин перед рейсом

В связи с пандемией особое внимание уделяется обеспечению безопасности экипажа и членов экспедиции для предупреждения распространения инфекции. В порту организован круглосуточный вахтенный контроль доступа на судно, выход на берег был возможен только в маске и перчатках. На корабле проводятся обработка помещений каждые два часа и комплексная дезинфекция - еженедельно.

С 15 мая экипаж судна находился на борту "Сомова" на карантине. Сотрудники метеостанций, прибывшие из других регионов, две недели находились в Архангельске в самоизоляции. "Всем сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить возможность завоза на полярные станции, - пояснил Бараков. - Наши сотрудники, которые прибыли из других регионов, например, из Новосибирска, приехали в Архангельск пораньше, еще 6 мая, и были самоизолированы".

В этом году судно совершит три завозных рейса, а не два, как было в предыдущие годы. "Решили переформатировать наши рейсы, этот будет ранний, небольшой, около 16 суток, чтобы потом спокойно провести рейс на Дальний Восток, успеть до интенсивного замерзания Карского моря", - добавил Ершов. Кроме того, в следующих рейсах на судне у участников экспедиций будет больше времени для проведения научных исследований.

Выход во второй рейс запланирован на 25 июня. "Сомов" пойдет на станции в Карском и Баренцевом морях, в том числе на самую северную в стране станцию на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Третий рейс в навигацию-2020 продлится до Чукотки. Всего до ноября "Сомов" доставит грузы более чем на 60 труднодоступных метеорологических станций и осуществит смену полярников.