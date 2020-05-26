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В комитете Думы готовы помочь в создании рекомендаций по лечению рассеянного склероза

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, существующие клинические рекомендации не дают возможности "вылечить пациентов так, как бы хотелось"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья готов участвовать в разработке новых клинических рекомендаций по лечению рассеянного склероза, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") во вторник в ходе онлайн-конференции в ТАСС, посвященной проекту #живиполнойжизнью.

"Когда мы говорим о реабилитации [больных рассеянным склерозом], то мы должны понимать не только медицинскую реабилитацию, но и социальную или просто бытовую - это качество жизни. Это, скорее всего, требует нового нормативного регулирования, может быть, даже законодательного регулирования", - подчеркнул Морозов.

По его словам, существующие клинические рекомендации не дают возможности "вылечить пациентов так, как бы хотелось, самое главное - реабилитировать их". Поэтому, уверен он, общественным организациям и профессионалам необходимо "быстро выйти на создание современных клинических рекомендаций". "Мы, как комитет по охране здоровья, осуществляющий парламентский контроль за реализацией закона о клинических рекомендациях, подставим свое плечо", - отметил Морозов.

Кроме того, отметил депутат, крайне необходимо создание центров специализированной помощи больным рассеянным склерозом.

"Мы последовательно выступаем за создание межрегиональных центров специализированной помощи. Мне кажется, что в отношении рассеянного склероза создание высочайшего уровня межрегиональных центров было бы хорошим шагом, потому что не каждый регион его потянет, может быть, не каждому это необходимо в силу количества больных", - подчеркнул Морозов.

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