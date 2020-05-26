В комитете Думы готовы помочь в создании рекомендаций по лечению рассеянного склероза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья готов участвовать в разработке новых клинических рекомендаций по лечению рассеянного склероза, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") во вторник в ходе онлайн-конференции в ТАСС, посвященной проекту #живиполнойжизнью.

"Когда мы говорим о реабилитации [больных рассеянным склерозом], то мы должны понимать не только медицинскую реабилитацию, но и социальную или просто бытовую - это качество жизни. Это, скорее всего, требует нового нормативного регулирования, может быть, даже законодательного регулирования", - подчеркнул Морозов.

По его словам, существующие клинические рекомендации не дают возможности "вылечить пациентов так, как бы хотелось, самое главное - реабилитировать их". Поэтому, уверен он, общественным организациям и профессионалам необходимо "быстро выйти на создание современных клинических рекомендаций". "Мы, как комитет по охране здоровья, осуществляющий парламентский контроль за реализацией закона о клинических рекомендациях, подставим свое плечо", - отметил Морозов.

Кроме того, отметил депутат, крайне необходимо создание центров специализированной помощи больным рассеянным склерозом.

"Мы последовательно выступаем за создание межрегиональных центров специализированной помощи. Мне кажется, что в отношении рассеянного склероза создание высочайшего уровня межрегиональных центров было бы хорошим шагом, потому что не каждый регион его потянет, может быть, не каждому это необходимо в силу количества больных", - подчеркнул Морозов.