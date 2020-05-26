Эксперт: Петербург теряет лидерские позиции в развитии перинатальной диагностики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Медицинская отрасль Санкт-Петербурга, которая в 1980-е годы была одной первых в стране по внедрению методов перинатальной диагностики и по снижению генетических угроз для жителей города, сегодня теряет лидирующие позиции в этой сфере. Такое мнение выразил в региональном пресс-центре ТАСС академик РАН по Отделению медицинских наук Эдуард Айламазян.

"Задачи медико-генетического центра состоят в снижении перинатальной смертности и уменьшении генетических угроз популяции, это громадная задача. Сегодня, к сожалению, Санкт-Петербург теряет лидирующие позиции в перинатальной диагностике", - сказал Айламазян.

По его мнению, причинами, которые препятствуют развитию отрасли, являются недофинансирование, медленное внедрение современных технологий, а также отсутствие широкого взаимодействия между врачами разных специальностей - акушеров-гинекологов, генетиков, биохимиков и прочих.

"Еще одна слабая сторона сегодняшней [отрасли] состоит в том, что ультразвуковой скрининг проводит всего 131 акушер-гинеколог. Сегодня в Москве диагностика болезни дауна, которая является главным показателем службы [ультразвукового скрининга] - 80%, а в Санкт-Петербурге только 60%. Опыта нет, поэтому идет колоссальный пропуск этой патологии", - отметил Айламазян.

По его словам, исправить ситуацию со скринингом можно с помощью создания профильных центров на базе ведущих лечебно-профилактических предприятий. По его мнению, для повышения квалификации кадров и увеличения числа выявленных патологий достаточно создать около 10 центров.