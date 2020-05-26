Twitter заблокировал страницы нескольких диппредставительств Ирана

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Twitter заблокировал не только страницу посольства Ирана в РФ, но и официальные аккаунты иранских посольств в ряде других стран. Об этом сообщили во вторник ТАСС в диппредставительстве исламской республики в Москве.

"Тема блокировки иранских социальных сетей не касалась только диппредставительства в РФ. По той информации, которая у нас есть, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Twitter заблокировал аккаунт посольства в РФ 22 мая во время отмечающегося в исламском мире Дня Иерусалима (Яум аль-Кудс). "На данный момент мы 4 раза отправили запрос через указанную Twitter схему для выяснения причины блокировки, но до сих пор не получили никакого конкретного ответа", - указали в посольстве.