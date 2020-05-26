Власти Ибицы предупредили о нашествии комаров - переносчиков опасных вирусов

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Власти острова Ибица (автономное сообщество Балеарские острова) пожаловались на нашествие так называемых тигровых комаров вида Aedes albopictus, а также обычных москитов. Об этом говорится в пресс-релизе местного руководства.

Совет Ибицы призывает жителей к сотрудничеству, "чтобы избавиться от нынешнего нашествия обычных и тигровых комаров, из-за которого страдают многочисленные зоны острова", говорится в документе. Власти Ибицы обратили внимание на то, что размножение москитов происходит в бассейнах, которые в этом году могли не очищаться должным образом из-за карантинных мер, введенных для сдерживания нового коронавируса.

В результате популяция комаров на острове сейчас в четыре раза выше, чем в предыдущие годы. В этой связи власти призвали владельцев бассейнов как можно скорее запустить системы по их очистке.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено 235,4 тыс. заболевших, 26 834 пациента умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

Тигровый комар, названный так из-за типичной для настоящего хищника окраски - чередование светлый и темных полос на теле и конечностях, - является переносчиком таких опасных вирусных инфекций, как лихорадка денге, Зика, Чикунгунья. Этот вид комаров происходит из тропических и субтропических районов Юго-Восточной Азии. В последнее время его колонии стали появляться и в более умеренных регионах планеты, в том числе в Европе.