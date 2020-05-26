В Крыму стимулирующие выплаты не получили более 50 врачей на 933 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Более 50 медработникам в Республике Крым не выплачены стимулирующие выплаты за оказание медпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, общая сумма задолженности составила свыше 900 тыс. рублей, сообщается на сайте прокуратуры республики.

"В нарушение требований законодательства девяти работникам Республиканской детской клинической больницы не выплачены надбавки стимулирующего характера на общую сумму 226 тыс. рублей. Также установлен факт невыплаты стимулирующих надбавок в размере 707 тыс. рублей 45 работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, имевшим контакт с больными до 21 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В четырех обсерваторах в регионе не решен вопрос с выплатами медработникам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. А 55 медработникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета.

Прокуратура Республики Крым в адрес Министерства здравоохранения Республики Крым внесла представление об устранении нарушений требований законодательства.

За сутки в Республике Крым - три новых случаев заражения. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 26 мая составило 349 человек, выздоровело 154 человека, умерли - 11.