Россияне назвали пять главных причин соблюдать правила предосторожности в пандемию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Страх перед болезнью, сопереживание другим, уверенность в эффективности средств профилактики, а также доверие официальной информации и "эффект большинства" вошли в пятерку основных факторов, побуждающих россиян соблюдать правила предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

Согласно исследованию, соблюдение правил предосторожности из-за страха заболеть наиболее свойственно женщинам старше 55 лет. Сопереживание другим и эмпатия - фактор, который больше всего действует на людей до 35 лет. 74% опрошенных испытывают сострадание к людям, которые наиболее уязвимы к заражению, 52% стараются понять переживания других по поводу пандемии.

На третьем месте оказалась уверенность в эффективности средств профилактики и способности повлиять на ситуацию своими действиями. При этом 30% считают, что бессмысленно надевать маску или отсиживаться дома - если суждено заболеть, то этого не избежать. 33% считают, что никак не могут повлиять на то, заболеют они или нет. 44% считают, что действия, которые они могут предпринять слишком ничтожны чтобы повлиять на распространение эпидемии.

Четвертым фактором стало доверие официальной информации и социальным институтам - государству, здравоохранению, науке, СМИ.

Работает и "эффект большинства" - чем чаще человек видит, что окружающие носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию, тем чаще склонен делать это сам.

Большинство опрошенных на сегодняшний день следуют тем или иным мерам предосторожности. Так, соблюдают все предписания (носят перчатки и маску в общественных местах, используют дезинфекторы) постоянно или часто 38% респондентов, делают это избирательно 34%, почти не соблюдают 21%.

Уверенность в себе и других

Как отмечают авторы исследования, последний месяц укрепил уверенность людей в себе. Так, о повышении способности справляться с трудностями заявили 28% опрошенных против 18%, чья уверенность снизилась.

Стоит отметить, что у 46% опрошенных за последний месяц не изменилось отношение к здравоохранению, а у 12% вырос уровень доверия. Рекомендациям и оценкам ученых, от которых сегодня зависит разработка протоколов лечения, создание вакцины и прогнозы, верят 37%.

С тем, что работодатели позаботятся о сотруднике в сложной ситуации, согласились только 23% работающих. Хотя уверенность в стабильности компании на прежнем уровне сохраняют 49%, выросла она у 9%.

Респонденты рассказали и о том, как относятся к окружающим. Так, 14% согласны с тем, что даже незнакомые люди помогут им в сложной ситуации. С тем, что другие будут соблюдать меры предосторожности, согласны 20% опрошенных. В то же время сомневаются, что заболевшие станут соблюдать карантин 37%, а 46% считают, что заболевшие могут не сообщать о недомогании, чтобы не попасть на карантин.

"Важно, что доверие институтам - один из факторов, влияющих на поведение в период пандемии. Можно выделить топ-5 факторов соблюдения правил предосторожности: страх болезни, солидарность и сочувствие наиболее уязвимым (соблюдение ради других), вера в эффективность средств и возможность контролировать угрозу, доверие институтам, которые информируют об угрозах. И, наконец, "эффект большинства" - мы влияем друг на друга своим поведением, можем "заражаться" как страхом, так и ответственностью", - отмечает гендиректор центра социального проектирования "Платформа" Мария Макушева.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 15 мая.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.