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Пандемия коронавируса нового типа

Нарколог сообщил о недостаточном числе исследований о пользе марихуаны при коронавирусе

При этом Евгений Брюн подчеркнул, что позиция Минздрава однозначна - использование конопли в лечебных целях невозможно

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Серьезных исследований о влиянии каннабиноидов при лечении коронавирусной инфекции не проводилось, поэтому их польза не доказана. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее российские и зарубежные, в том числе канадские СМИ сообщали, что исследователи из Университета города Летбридж в канадской провинции Альберта проводят исследования об эффективности марихуаны при лечении коронавирусной инфекции. Проверяется гипотеза о том, что каннабиноиды могут препятствовать инфицированию вирусом.

"Каких-то серьезных исследований не проводилось. Есть некоторые теоретические предположения, но опираться на них мы не имеем права", - сказал Брюн.

По его словам, каннабиноиды использовались как лекарства в конце XIX века - начале XX века, ими лечили депрессию.

"Но когда человечество поняло, что есть вред от употребления каннабиноидов, то от этого отказались", - поделился нарколог.

Брюн подчеркнул, что позиция Минздрава однозначна - никаких попыток легализации или использование конопли в лечебных целях невозможно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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