Полиция Кронштадта установила мужчину, приготовившего еду на Вечном огне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские установили мужчину, который в ночь на понедельник готовил еду на мемориале с Вечным огнем в Кронштадте. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативно была установлена личность мужчины, причастного к инциденту, мужчина 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что розыск еще двух девушек, которые были вместе с молодым человеком, продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в полицию обратился директор музея в Кронштадте, который сообщил, что нашел в соцсетях информацию о том, что неизвестные готовили еду на Вечном огне на могиле рабочих и матросов на Якорной площади. Полицейские посмотрели записи камер наблюдения и установили, что мужчина и две женщины приехали вечером в воскресенье на машине к мемориалу и начали готовить еду на огне. После этого полиция начала их розыск.