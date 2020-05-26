Российская детская библиотека не откажется от учреждения премии имени Успенского

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская государственная детская библиотека (РГДБ) не откажется от учреждения премии имени детского писателя Эдуарда Успенского после письма его дочери Татьяны, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе библиотеки.

"Премии еще не существует. Ее только планируется объявить. Возможность отказа от объявления премии не рассматривается", - сказали в пресс-службе.

В РГДБ также сообщили, что получили письмо Татьяны Успенской на имя директора библиотеки Марии Веденяпиной. В нем содержится просьба не учреждать премию имени ее отца, которого Успенская обвинила в домашнем насилии, она также рассказала, что писатель был алкоголиком. В своем письме Успенская выразила мнение, что премия не должна носить имя такого человека.

"При организации премии и всей другой своей культурно-просветительской деятельности Российская государственная детская библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества", - сказано в ответе на обращение дочери писателя, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Там также говорится, что литературная премия задумана "с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению".

Имя Успенского планируется присвоить премии в знак признания его заслуг "как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа".