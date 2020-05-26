Эксперт: молодые женщины подвержены рассеянному склерозу в три раза больше, чем мужчины

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Молодые женщины в три раза чаще болеют рассеянным склерозом, чем мужчины, сообщила во вторник профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Наталья Тотолян.

Международный день рассеянного склероза отмечается в этом году 27 мая. Он учрежден в 2009 году Международной Федерацией обществ рассеянного склероза.

"В прошлом веке про рассеянный склероз говорили - "болезнь молодых красавиц". Это еще более актуально в веке нынешнем - молодые женщины заболевают в три раза чаще, чем мужчины. И этому есть свои причины", - рассказала Тотолян на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной запуску проекта #живиполнойжизнью, направленного на повышение осведомленности о рассеянном склерозе.

Она добавила, что в мире одобрено более 15 препаратов для лечения рассеянного склероза. "И в ближайшей перспективе - ежегодное появление новых лекарств с доказанной эффективностью и некоторые другие комплексные методы воздействия на иммунную систему. Почти каждый из препаратов - инновационный, он имеет уникальный механизм действия в отношении именно этого заболевания, то есть эти лекарства работают только для лечения рассеянного склероза", - сказала эксперт.

Тотолян отметила, что сейчас в Европе средняя продолжительность жизни порядка 85 лет, при этом для пациентов с рассеянным склерозом - почти 80 лет. "Это очень большое достижение. Меньше стала пропорция тяжелых инвалидизированных. Наши женщины с рассеянным склерозом планируют и рожают детей", - добавила она.