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Пандемия коронавируса нового типа

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер из-за коронавируса

Он занимал пост главы Минэнерго в 1991-1992 годах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый глава Министерства топлива и энергетики РСФСР/РФ Владимир Лопухин умер от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил его друг, писатель Денис Драгунский во вторник на своей странице в Facebook.

"Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память", - говорится в сообщении.

Владимир Лопухин с 10 ноября 1991 года по 30 мая 1992 года возглавлял Министерство топлива и энергетики РСФСР/РФ. Являлся советником правительства РФ по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса, внештатным советником и. о. премьер-министра Егора Гайдара. Впоследствии занимал руководящие должности в финансовых и инвестиционных организациях.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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