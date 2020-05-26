Песков: эпидемиологическая опасность из-за коронавируса в России сохраняется

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется и будет сохраняться еще какое-то время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется, она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время. Какое точно - не знает никто", - сказал он.

В то же время его словам, цифры статистики заболеваемости "радуют, потому что показывают тенденцию к сокращению". "Но если абстрагироваться от этой тенденции, то они [цифры] все равно достаточно высокие. И это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас", - добавил Песков. Он подчеркнул, что "каждый должен заботиться о себе и о своих близких, об этом нельзя забывать ни на минуту".

Песков полагает, что негативные последствия пандемии коронавируса неизбежны, но уверен, что трудности всегда проходят. В беседе с журналистами представитель Кремля сравнил прогнозы о неизбежности новой реальности после пандемии коронавируса с "гаданием на цифрах, гаданием на предположениях".

"Безусловно, пандемия имеет свой эффект для нашей повседневной жизни, для условий работы, к сожалению, для уровня наших доходов, для общего уровня комфорта или дискомфорта, но все мы знаем, что пандемия проходит", - сказал Песков.

Он напомнил, что "человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями, на протяжении веков это случалось неоднократно, были гораздо более чудовищные эпидемии, которые бушевали и в Европе, и на других континентах". "Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, и каждый раз человечество проходило через эти тяготы", - констатировал представитель Кремля.

На его взгляд, "конечно, какие-то последствия [пандемии коронавируса] неизбежны". "Но нужно четко понимать, что какими бы трудности ни были, они все равно приходящие и уходящие", - призвал Песков.