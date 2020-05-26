Песков обещал навести справки о здоровье Кадырова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет информации о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, но обещает узнать.

"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией, не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", - сказал журналистам во вторник представитель Кремля.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни Кадырова. 21 мая источник ТАСС в медицинских кругах сообщал, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили в Москву, но официального подтверждения этим данным не было.