Медаль за борьбу с COVID-19 в Бурятии смогут получить волонтеры и меценаты

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Медаль за борьбу с новой коронавирусной инфекцией в Бурятии, кроме медиков, смогут получить волонтеры и меценаты, оказывающие помощь людям в период пандемии. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя республиканского правительства - руководитель администрации главы Бурятии и регионального правительства Баир Цыренов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией, она будет приравнена к государственным наградам, этой медалью будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19.

"Медалью будут награждаться не только медработники, но и волонтеры, люди, которые способствуют борьбе с коронавирусом. Не грех наградить тех, кто материально помогает врачам, нуждающимся - у нас есть много спонсоров, которые выделяют деньги на приобретение продуктовых наборов, медицинских материалов. Эти люди заслуживают поощрения", - сказал Цыренов, уточнив, что медаль не будет предполагать денежных доплат.

Новая медаль, как и любая другая госнаграда, пояснил он, подразумевает присвоение в будущем звания "Ветеран труда" по достижении пенсионного возраста и ряд социальных льгот. "Мы не предполагаем установление квот по количеству тех, кто будет удостоен медали - будем исходить из ситуации. Для нас важна оценка общества, профессионального сообщества, общественных организаций", - отметил Цыренов. Награждение планируется в июле 2020 года.

Сейчас среди жителей Бурятии проводится конкурс на лучший эскиз, изображение будущей медали. Уже подано 39 заявок, победителей лучших эскизов наградят денежными премиями до 150 тыс. рублей.

В Бурятии зарегистрировано 1 313 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 728 - в Улан-Удэ. Завершили лечение и выписались из больниц 618 человек, умерли восемь. Проходят лечение в стационарах 527 больных, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 160 пациентов.